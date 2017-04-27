Москва предлагает Киеву оценить соблюдение прав человека в Крыму

Руководитель федерального агентства России по делам национальностей Игорь Баринов предложил представителям Украины посетить аннексированный Россией Крым для оценки соблюдения прав человека на полуострове. Приглашение Баринов озвучил в Нью-Йорке на 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

«Для того, чтобы сделать непредвзятую и неполитизированную оценку состояния жизни крымских татар, я приглашаю в том числе и моих коллег из Украины посетить Крымский полуостров и посмотреть, как обстоят дела на самом деле», – цитирует Баринова пресс-служба МИД России.

По словам Баринова, за 20 лет Украиной «не было сделано ничего» для крымских татар.

В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке 24 апреля прошло мероприятие, посвященное аннексированному Крыму и крымским татарам. Во время своих выступлений украинские представители рассказали о репрессиях со стороны российский властей в оккупированном Крыму.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.