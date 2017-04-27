Российские следователи отрицают, что самолет Минобороны разбился из-за перегруза

В Следственном комитете России опровергают информацию о том, что самолет Ту-154 Министерства обороны потерпел крушение в Черном море из-за перегруза. В ведомстве назвали соответствующие публикации в СМИ «личными суждениями их авторов».

Накануне «Газета.Ru» со ссылкой на неназванных участников расследования причин крушения Ту-154 сообщила, что вес самолета при вылете из аэропорта Адлера более чем на 10 тонн превышал допустимый. По данным издания, это произошло из-за полной дозаправки. Пилоты, как утверждает «Газета.Ru», не знали, что самолет перегружен.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 во время набора высоты. На борту были 92 человека, среди них участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, председатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

Расследование катастрофы продолжается. В Следственном комитете России отмечают, что окончательная версия случившегося, станет известна только после проведения комплекса летно-технических экспертиз