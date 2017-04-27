На 9 мая в Севастополь планируют пустить дополнительные электрички

Из Симферополя в Севастополь к 9 мая «Крымская железная дорога» планирует запустить дополнительные пригородные поезда.

«В указанном направлении будут курсировать три дополнительных электропоезда: отправлением со станции Симферополь в 7 часов 20 минут и прибытием в Севастополь в 9 часов 10 минут; отправлением из Севастополя в 14 часов 05 минут и прибытием в пункт назначения в 15 часов 55 минут; отправлением из Севастополя в 22 часа 50 минут, прибытием в Симферополь в 00 часов 40 минут», – говорится в сообщении «Крымской железной дороги».

В Севастополе 9 мая пройдет общегородское мероприятие «За Победу танцуй до победного!» В рамках этой акции местные жители будут танцевать на набережной города, сообщают организаторы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».