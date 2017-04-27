Госпогранслужба Украины предлагает вносить в «стоп–лист» незаконных визитеров в Крым

В Госпогранслужбе Украины призвали граждан сообщать о лицах, которые приехали в Крым в обход законодательства Украины – через несуществующие пункты пропуска. О новом сервисе Крым.Реалии рассказали в пресс-службе Бердянского пограничного отряда украинского ведомства.

Теперь о нарушителях можно сообщить заполнив анкету на сайте погранведомства.

«В Государственной пограничной службе Украины проводится последовательная работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые в нарушение «Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее» незаконно посещали АР Крым», – сказано в сообщении на сайте.

В пресс-службе отметили, что полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.