Декларация ПАСЕ позволит более тщательно защищать права крымских татар – Логвинский

Подписанная 26 апреля декларация ПАСЕ с требованием к России выполнить указание Международного суда ООН, позволит «более тщательно защищать права Меджлиса и крымскотатарского народа». Об этом 27 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский.

«Это официальный документ Совета Европы, который, в соответствии с порядком, должен быть подписан определенным количеством депутатов из определенного количества стран. Этот документ влияет на все дипломатические отношения касательно Российской Федерации и Меджлиса. Кроме того, там есть очень осторожные призывы к Европейскому суду по правам человека, что даст возможность государству Украина более тщательно защищать права Меджлиса и крымскотатарского народа», – отметил Логвинский.

Он добавил, что в случае если Россия не прислушается к призыву международного сообщества, Украина будет добиваться введения новых санкций.

Накануне глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев в Фейсбуке написал, что 45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

19 апреля Международный суд ООН согласился на введение временных мер против России для защиты жителей аннексированного Крыма.

В частности, суд обязал Россию прекратить притеснения прав крымскотатарского народа, а также обеспечить наличие на полуострове образования на украинском языке.