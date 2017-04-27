Минобороны Эстонии: Россия может разместить войска в Беларуси на постоянной основе

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявляет, что Россия может использовать масштабные учения, чтобы переместить тысячи своих военных в Беларусь и оставить их там на постоянной основе как предупреждение для НАТО.

По словам министра, Эстония и правительства других стран членов НАТО получают данные разведки, в которых говорится о том, что Москва может оставить солдат в Беларуси по завершении учений «Запад 2017». Кроме того, он указал на общедоступные данные российского железнодорожного движения в Беларуси.

Цахкна вспомнил о планах России отправить четыре тысячи железнодорожных вагонов в Беларусь для транспортировки российских войск и техники, и, возможно, создать военную базу на территории своего ближайшего союзника.

«Для российских войск, которые едут в Беларусь, это билет в один конец», – сказал Цахкна в интервью агентству Reuters на Мальте перед встречей министров обороны Евросоюза.

«Это не мое личное мнение, мы очень глубоко проанализировали, как Россия готовится к учениям», – сказал он.

Министерство обороны России пока не ответило на просьбу о комментарии.

Кремль не указывал, сколько войск будет участвовать в учениях.

Россия и Беларусь намерены провести совместные военные учения в сентябре. По оценкам некоторых членов НАТО, к учениям могут быть привлечены более 100 тысяч военных. Кроме того, как ожидается, во время учений будут проведены упражнения с применением ядерного оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов недавно заявил, что Россия усиливает свои позиции на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины. Он добавил, что особую опасность представляют учения российских войск, которые пройдут в сентябре этого года на территории Беларуси и Калининградской области России. По данным секретаря СНБО, после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси.