Аксенов требует утвердить генпланы территорий Крыма до конца 2017 года

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова. Требование Аксенов озвучил на заседании российского совета в Симферополе, сообщает 25 апреля «РИА Крым».

«До конца года у нас с вами задача утвердить все генеральные планы всех территорий (аннексированного Крыма – КР) что, соответственно, облегчит нам задачу, освободит архитекторов, избавит от ненужной бюрократии и даст возможность свободно работать», – сказал Аксенов.

По словам Аксенова, длительное время градостроительное направление в аннексированном Крыму не контролировалось.

С 24 апреля в Севастополе обсуждают новый генеральный план города. Согласно распоряжению подконтрольного Кремлю правительства, информационные стенды представлены для ознакомления общественности во всех районах города. За два дня информационной кампании в книгах отзывов оставили свои записи сотни севастопольцев. Большинство горожан недовольны проектом генплана. Основная причина недовольства севастопольцев – произвольные авторские изменения в зонировании городской территории.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».