В Керчи выбрали двух кандидатов на должность главы администрации

В Керчи, 27 апреля, состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению должности главы подконтрольной Кремлю администрации города. Как сообщает kerch.com.ru, на вакантную должность претендовали трое нынешних заместителей: Сергей Бороздин, Вадим Стригунов, Николай Зотов.

Победителями конкурса индивидуального собеседования признаны Сергей Бороздин и Николай Зотов. Кандидаты будут представлены на сессии нынешнего городского совета, 28 апреля. Победитель должен быть назначен на должность главы российской администрации Керчи, до 5 мая с ним будет заключен контракт.

5 апреля, на внеочередной сессии подконтрольного Кремлю городского совета, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Владимира Подлипенцева.

Подлипенцев утверждает, что оставил пост главы администрации по состоянию здоровья.