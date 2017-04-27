Ко Дню победы на улицах Ялты развешивают «георгиевские ленточки»

В Ялте продолжается подготовка к празднованию Дня победы. Российские муниципальные службы города активно украшают город «георгиевскими лентами», сообщает 27 апреля корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщил корреспондент, российские символы победы во Второй мировой войне устанавливают на центральной площади и на набережной Ялты. Напротив здания российской городской администрации установили флагштоки с большой «георгиевской лентой» и подсветкой организовали продажу российской символики. На набережной Ялты «георгиевскими лентами» украсили столбы уличного освещения.

24 апреля на главной площади и центральных улицах Ялты активисты развернули деятельность в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символические ленты раздавали жителям и гостям города. Организатором мероприятия выступил местный «Городской подростково-молодежный центр», акцию активно поддерживает и молодежь города

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».