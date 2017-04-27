На международной медиа-конференции крымские журналисты призвали поддержать Николая Семену

Крымские журналисты призвали международное медиа-сообщество поддержать своего коллегу, автора Радiо Свобода Николая Семену, которого судят в аннексированном Крыму. На международной медиа-конференции в Киеве 27 апреля крымские журналисты напомнили о «деле Семены».

«3 мая, когда в мире будут проходить мероприятия по случаю Всемирного дня свободы прессы, в оккупированном Крыму состоится очередное судебное заседание по делу журналиста Николая Семены. Российские силовики обвиняют Семену в экстремизме за публикацию, в которой предметом обсуждения является статус полуострова. Сам журналист, его защита и коллеги считают это дело политическим. Мы призываем коллег дать максимальную огласку этому делу, и поддержать Николая Семену», – заявила крымская журналистка Елена Юрченко.

Международная медиа-конференция, посвященная 15-летию Программы партнерства в области масс-медиа в Украине (UMPP), проходит в Киеве 27 апреля при участии посла США в Украине Мари Йованович, представителей региональных СМИ и украинских министерств. Организаторами конференции являются IREX (Украина) и посольство США в Украине.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.