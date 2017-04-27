Константинов поблагодарил парламент Крыма за аннексию полуострова

Подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает, что его ведомство сыграло ключевую роль в аннексии полуострова, и поблагодарил его за это. Об этом Константинов заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крымский парламентаризм привел Крым в Россию, мы вернулись домой. Это произошло именно благодаря данному инструменту. Поэтому для нас это двойной праздник. Это была реализация возможностей парламентаризма в высшей степени. Наивысшее достижение крымчан – референдум. Это образец демократии, с которого можно писать книжки и по ним учить западных политиков», – считает Константинов.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».