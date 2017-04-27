Радио Крым.Реалии. Крымский «контрабас»: как бизнес обходит европейские санкции?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Как товары поставляются в Крым в обход европейских и американских санкций? Как реагирует украинская прокуратура на нарушение законов? Как мировое сообщество может контролировать соблюдение санкционного режима?

Гости эфира – редактор экономического отдела издания LB.ua Андрей Яницкий и директор Центра европейских инициатив (Эстония) Евгений Криштафович. Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.