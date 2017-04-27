Состояние заключенного в Крыму Лугина остается тяжелым – супруга

Состояние здоровья гражданина Украины, экс-депутата Керченского горсовета Андрея Лугина остается стабильно тяжелым после попытки суицида в СИЗО Симферополя. Об этом 27 апреля в комментарии Крым.Реалии заявила жена заключенного Ирина Лугина.

«Его перевели в хирургию, но состояние остается стабильно тяжелым», – отметила Ирина Лугина.

Она утверждает, что ее мужа в тюрьме «незаконно удерживают власти России и при этом препятствуют его передаче в Украину».

«Он находится в Крыму без приговора и материалов дела. Приговор и материалы уголовного дела ушли в кассационную инстанцию при Украине (до аннексии Крыма Россией – КР), в 2013 году. Здесь он находится по копии приговора. И Министерство юстиции России, и Федеральная иммиграционная служба считают его гражданином России и поэтому всячески отказывают в передаче его на территорию Украины. Я считаю, что мой муж невиновен, но свою невиновность он сможет доказать только там, где находятся материалы его дела», – добавила Лугина.

По ее словам, она неоднократно отправляла заявления украинскому омбудсмену Валерии Лутковской по этому поводу.

«Мне приходил ответ, что мой муж находится в списках на передачу в Украину. На данный момент 12 человек передали из Крыма в Украину, а моему супругу отказывают в выдаче. Ситуация оказалась настолько безвыходной, что он полностью лишился конституционных и процессуальных прав для обжалования своего приговора в кассационной и надзорной инстанциях», – добавила жена Андрея Лугина.

Накануне сообщалось, что экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. В понедельник, 24 апреля, он объявил сухую голодовку.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отправил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы «разобраться» с ситуацией, которая сложилась с голодающим заключенным Андреем Лугиным в аннексированном Крыму.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».