В Молдове продолжаются аресты чиновников за коррупцию

В Молдове задержали министра транспорта Юрие Киринчука по обвинению в коррупции. 27 апреля офицеры Молдавского антикоррупционного центра вывели Киринчука из дома правительства в Кишиневе.

Ранее в четверг в Молдове задержали председателя дорожной администрации Вячеслава Телемана также по обвинению в коррупции.

Накануне суд в Кишиневе выбрал домашний арест в качестве меры пресечения для заместителя мэра Кишинева Нистора Грозаву и главы департамента транспорта Игоря Гамретчи.

3 апреля домашний арест суд избрал для заместителя экономики Валериу Триболи также из-за обвинений в коррупции.

В марте из-за обвинений в коррупции под домашний арест взяли министра сельского хозяйства Молдовы Эдуарда Граму.