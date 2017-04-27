Оксана Захтей: В Европе о крымских политзаключенных знают больше, чем в Украине

Супруга фигуранта «дела крымских диверсантов» Андрея Захтея Оксана считает, что в Европе о крымских политзаключенных знают больше, чем на материковой Украине.

«С тех пор, как мужа задержали, я не вижу никакой реакции, совсем. Сколько там нас людей есть, политзаключенных, мы создали группу родных политзаключенных Кремля, нигде достучаться не можем. В Европе знают больше о наших родных, чем у нас в Украине», – отметила жена Захтея.

По ее словам, в Европе о политзаключенных знают больше, чем в Украине, потому что брат второго фигуранта «дела крымских диверсантов» Евгения Панова Игорь Котелянец ездил в Европу с координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник.

Интервью с Оксаной Захтей читайте в материале Крым.Реалии.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты и посчитал продление срока содержания под стражей до 7 июня «крымскому диверсанту» Андрею Захтею обоснованным. Заседание 22 марта прошло в закрытом режиме, суд решил, что в материалах дела содержится государственная тайна.

В начале марта Андрей Захтей, задержанный по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году, заявил о желании выйти из российского гражданства.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.