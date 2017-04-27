Россия: бывшего главного антикоррупционера приговорили к 22 годам тюрьмы

В России бывшего начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Соответствующее решение 27 апреля принял Московский районный суд.

Сугробова арестовали в мае 2014 года. По версии российского следствия, он и его подчиненные проводили фальсифицированные оперативно-розыскные мероприятия, привлекая людей к уголовной ответственности за взятки, мошенничество и подкуп, которых те не совершали.

Всего от действий фигурантов «дела Сугробова» пострадали 29 человек, 18 из которых длительное время находились под стражей или домашним арестом, отмечают представители следствия.

Сами обвиняемые вину отрицают, заявляя, что выполняли свою работу добросовестно и стали жертвами провокаций со стороны тех, чью деятельность прекращали.

Защита Дениса Сугробова заявляет, что будет подавать апелляцию.