Эксперт: запрет на заход в порты Крыма иностранных судов дает результат

Редактор экономического отдела издания LB.ua Андрей Яницкий сообщил, что санкции и запрет на заход иностранных судов в порты аннексированного Крыма дают свой результат. Об этом он сказал в вечернем эфире Радио Крым.Реалии.

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Эксперт подчеркнул, что несмотря на постоянно поступающие данные о судах-нарушителях, которые заходят в Крым, количество таких судов не стоит преувеличивать.

«Санкции работают. Они не идеальны, они выписаны таким образом, что их можно обходить, отключать передатчик, разгружаться на рейде, проходя Керченский пролив, перегружать грузы в другие суда и таким образом формально не заходить в порт. Но без санкций мы бы видели совсем другую картину, совсем другие флаги на судах, которые заходят в порты Крыма. Например, мы бы продолжали видеть круизные суда, которые заходили бы в Ялту, как это было до аннексии», – отметил Яницкий.

В порты аннексированного Крыма продолжают совершать грузовые рейсы суда иностранных государств. 23 апреля волонтеры независимого издания Информнапалм опубликовали новый материал, в котором описывают схемы поставки ильменита из Турции на полуостров. За период с 25 ноября по 5 марта состоялось 16 рейсов, их осуществляли 6 судов под разными флагами.

По данным издания, за весь период наблюдений поставка осуществлялась всегда по одной и той же схеме. Сырье для крымского предприятия Крымский титан доставлялось из турецкого порта Самсун в Керчь. Швартовка судна к причалу проходила с выключенной системой навигации, чтобы скрыть нарушение украинских законов. Далее судно выходило через Керчь-Еникальский канал в Азовское море. Конечной точкой маршрута, якобы, был не Крым, а российские порты.

Днем позже журналисты опубликовали еще одно расследование, которое доказывает схему поставки соды из аннексированного Севастополя в Египет. 3 апреля в Камышовую бухту Севастополя с грузом строительных смесей зашло судно из турецкого Эрегли. После выгрузки судно приняло на борт груз кальцинированной соды и 11 апреля вышло из Севастополя, указав портом назначения египетскую Дамиетту. При прохождении пролива Босфор капитан судна-нарушителя указал, что идет из российского Новороссийска, а не Севастополя.

С декабря прошлого года зафиксировано четыре рейса по этой схеме. Все расследования журналистов основываются на открытых данных и картах.

Согласно мартовским исследованиям фонда «Майдан иностранных дел», за январь этого года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие судна и их грузы. В конце прошлого года украинские пограничники арестовали первое такое судно «Скай Мун», которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.