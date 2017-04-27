Россия: в офисе движения Ходорковского проводят обыск

В офисе движения оппозиционера Михаила Ходорковского «Открытая Россия» в Москве 27 апреля проходит обыск.

Силовики объясняют свои действия звонком, в штабе движения якобы находится запрещенная литература.

В «Открытой России» сообщают, что обыск проводили в офисе «Открытых выборов», проекта, который занимается поддержкой оппозиционных кандидатов на выборах в России.

В среду российское Министерство юстиции по требованию Генеральной прокуратуры внесло организацию «Открытая Россия», зарегистрированную в Великобритании, в перечень «нежелательных». В Генпрокуратуре уточнили, что решение ведомства не отразится на деятельности одноименного движения в России.

«Открытая Россия» – общественное сетевое движение. Главной целью проекта является создание в России «правового государства с честными выборами, регулярно изменяемой властью и соблюдением прав человека». Сам Михаил Ходорковский заявил, что одна из главных задач созданного им движения – обеспечение в России «спокойного перехода от авторитаризма».

29 апреля движение «Открытая Россия» планирует провести в нескольких городах страны акции протеста под названием «Надоел». Активисты хотят призвать президента России Владимира Путина отказаться от участия в выборах 2018 года. Власти Москвы не согласовали акцию, полиция призвала граждан отказаться от участия в ней.

Согласно российскому законодательству, «нежелательной организации» запрещается вести деятельность на территории страны, а за сотрудничество с ней предусмотрена уголовная ответственность.