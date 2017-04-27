В Киеве представили проект о взаимовлиянии украинской и крымскотатарской культур

В Киеве представили музейный проект «Чумацький шлях», посвященный взаимовлиянии украинской и крымскотатарской культур.

Идея проекта состоит в том, что Крым не может быть российским, поскольку он испокон веков связан с Украиной Млечным путем. Об этом заявил художник Олег Тистол во время презентации межмузейного проекта в «Укринформе».

«Крым для меня – очень частная и серьезная творческая территория, которая влияла на меня всю мою жизнь. Что такое «Чумацький шлях» – у украинского народа есть свое собственное название для этого звездного чуда. «Чумацький шлях» для нас, украинцев, – это рассыпанная соль от Центральной Украины в Крым, где эту соль добывали и продавали. Это настолько глубокая и серьезная штука, которая не может быть так или иначе отражена в культуре. И если уж космические вещи называются таким простым феноменом, то ясно, что не может быть сомнений о том, чей он, Крым, в культурном или геокультурном понимании», – отметил Тистол.

В свою очередь, советник министра информационной политики по Крыму Юлия Каздобина сообщила, что МИП приложит усилия, чтобы привлечь гостей «Евровидения» к посещению этой экспозиции.

«Это будет для них очень полезно и очень интересно. Мы будем распространять эту информацию среди журналистов, среди гостей, которые приедут на «Евровидение», – подчеркнула она.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».