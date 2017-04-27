Госпогранслужба Украины: в Крым не пропустили партию психотропных веществ

В среду, 26 апреля, из Трускавца в Алушту через админграницу с аннексированным Крымом пытались провезти психотропные вещества. Об этом Крым.Реалии сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

«Пограничники Херсонского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы на админгранице с ВОТ АР Крым продолжают мероприятия по недопущению незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ, и в этом им помогают специальные служебные собаки», – рассказал он.

По информации представителя Госпогранслужбы, в контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на автомобиле «RENAULT» прибыл гражданин Украины, который следовал из Трускавца в Алушту. Во время осмотра машины, благодаря служебной собаке, натренированной на поиск наркотических веществ, в багажном отделении пограничники обнаружили 200 таблеток медицинского препарата «Фенобарбитал», который содержит в себе психотропные вещества.

В ведомстве добавили, что обнаруженные медикаменты пограничники установленным порядком передали представителям Национальной полиции.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».