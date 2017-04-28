В Севастополе прошел молодежный фестиваль, посвященный Дню победы

В Севастополе в четверг, 27 апреля, прошел региональный фестиваль инсценированной героико-патриотической песни студенческой молодежи «Я помню, я горжусь», посвященный Дню победы. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В нем участвовали ряд колледжей Севастополя, чьи самодеятельные коллективы представили музыкальные композиции на военную тематику. В программу входило чтение стихов, исполнение песен и танцев военного времени. Коллективы исполняли в основном самые известные песни, посвященные Дню победы, такие как «Синий платочек», «Темная ночь», «Священный камень».

Сообщается, что в составе жюри были ветераны Второй мировой войны и представители управления по делам молодежи и спорта подконтрольного Кремлю правительства города.

По словам организаторов, такие фестивали они намерены проводить регулярно, потому что молодежь «отзывается на требование времени и может через творчество выразить свои патриотические чувства».

Ко Дню победы в Севастополе запланированы также несколько молодежных мероприятий на патриотическую тематику – фестиваль песни, игра «Зарница», смотры строя и песни.

Тем временем в Ялте тоже идет подготовка к празднованию Дня победы. Российские муниципальные службы города активно украшают город «георгиевскими лентами»

24 апреля на главной площади и центральных улицах Ялты активисты развернули деятельность в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символические ленты раздавали жителям и гостям города. Организатором мероприятия выступил местный «Городской подростково-молодежный центр», акцию активно поддерживает и молодежь города

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».