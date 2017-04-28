Радио Крым.Реалии: Чей в Крыму газ?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о работе предприятия «Черноморнефтегаз» в Крыму. Госслужба геологии и недр Украины приостановила действие специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных «Черноморнефтегазу» для добычи природного газа на Одесском и Штормовом месторождениях на шельфе Черного моря. Что это значит и как это отразится на международном судебном споре в арбитражном суде?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с главой компании «Черноморнефтегаз» Светланой Нежновой и экс-министром топлива и энергетики Украины, председателем «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Иваном Плачковым.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.