Москва: в офисе движения «Открытая Россия» завершился обыск

В московском офисе движения «Открытая Россия» завершился обыск. У сотрудников движения изъяли ноутбуки, в том числе личные материалы с символикой и открытки к запланированному на 29 апреля митингу.

У сотрудников движения и адвокатов не приняли ходатайство и замечания, им также не позволили ознакомиться с протоколами и записать о нарушениях.

Помощнице координатора московского отделения движения «Открытая Россия» Валентине Дехтяренко выкрутили руки и силой отобрали телефон.

Сотрудники «Открытой России» отмечают, что следователи не имели права требовать личные вещи для осмотра, поскольку в рамках оперативно-розыскных мероприятий такая процедура не предусмотрена.

В «Открытой России» отмечают, что постановления об обыске не было. По информации Радіо Свобода, сотрудники правоохранительных органов объясняют свои действия звонком, что в штабе движения якобы находится запрещенная литература.

В четверг Министерство юстиции России по требованию Генеральной прокуратуры внесло организацию «Открытая Россия», зарегистрированную в Великобритании, в перечень «нежелательных». В Генпрокуратуре уточнили, что решение российского ведомства не отразится на деятельности одноименного движения в России.

29 апреля движение «Открытая Россия» планирует провести в нескольких городах страны акции протеста под названием «Надоел». Активисты хотят призвать президента Владимира Путина отказаться от участия в выборах 2018 года. Власти Москвы не согласовали акцию, полиция призвала граждан отказаться от участия в ней.