Гурцкая и Лоза попали в список «Миротворца» за оправдание аннексии Крыма

Российские артисты Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в список за оправдание аннексии Крыма Россией. Об этом говорится на сайте «Миротворца».

«Попавшая в Чистилище за оправдание российской агрессии против Украины и нарушение государственной границы нашей страны российская певичка Диана Гуртская написала Лутковской письмо с просьбой защитить Лолиту Милявскую, которой запрещен вьезд в Украину на три года», – говорится на странице «Миротворца» в Фейсбуке.

«Я не буду говорить, что мне якобы все равно. Это крайне неприятно, тем более, во всем есть совершенно четкий намек – «поддержала коллег (Лолиту, Юлю Самойлову – КР), – вот наш ответ», –сказала Гурцкая в комментарии ТАСС.

Также отмечается, что «за разжигание межнациональной розни, оправдание российской агрессии. Незаконное пересечение государственной границы Украины» в Чистилище попал певец Юрий Лоза.

На сайте «Миротворец» уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка) и Юлии Самойловой. Также сообщалось, что в список «Миротворца» попал Михаил Шуфутинский.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».



