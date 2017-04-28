В новом проморолике «Евровидения–2017» показали украинский Крым

В предверии приближающегося музыкального конкурса «Евровидение», который пройдет в Киеве, появился новый проморолик, в котором использованы кадры Ласточкина гнезда из Крыма.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Как заявляли в МВД Украины, в Киеве во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» правопорядок будут обеспечивать 16 000 силовиков, личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим работы до 14 мая включительно.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.