НАСА: космический аппарат «Кассини» прислал ближайшее изображения Сатурна

Космический аппарат Национальной аэрокосмической администрации США «Кассини» отправил 27 апреля на Землю ближайшие когда-либо полученные изображения Сатурна. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Это произошло после того, как межпланетная станция успешно пережила первое погружение внутрь кольца планеты, сообщает НАСА. Это было первое из 22 запланированных тесных сближений роботизированного зонда с неизведанным пространством между облаками Сатурна и его кольцами.

«На переданных фотографиях видно закрученные облака Сатурна и массивный ураган на планете. «Кассини» вновь проложил путь, показывая нам, куда наше любопытство может завести нас, если мы смеем (это делать – КР)», – сказал исследователь НАСА Джим Грин.

«Кассини», как ожидается, еще сфотографирует несколько маленьких внутренних лун Сатурна и начнет изучать планетные ветры, облака, полярные сияния и силы тяжести. Если «Кассини» переживет все запланированные погружения через кольца, он уничтожит себя 15 сентября, проникнув в негостеприимную атмосферу Сатурна.

Аппарат «Кассини» изучает Сатурн в течение 13 лет в рамках совместного проекта НАСА с европейским и итальянским космическими агентствами.