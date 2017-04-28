Президент общественной организации «ІСАКА КИЇВ» Алексей Янковский считает, что если американская корпорация Google снимет санкции с Крыма, в корпорации могут возникнуть проблемы с американским правительством. Об этом Янковский сообщил в комментарии Радіо Свобода.

«Если американская компания такие вещи нарушает, то это будет иметь для нее очень серьезные последствия. Поэтому я, если честно, пока не очень верю в то, что Google о чем-то договорился», – пояснил он.

По сообщению крымского провластного ресурса «Крыминформ», российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила административное производство в отношении американской корпорации Google после якобы заключения мирового соглашения. Согласно этому договору, Google будто согласилась снять санкции из Крыма, где после аннексии на смартфонах невозможно загрузить приложения с Google Play.

В декабре 2014 года Вашингтон запретил американским компаниям работать с клиентами, которые находятся в аннексированном Крыму. Украинские специалисты по ИТ-безопасности негативно отнеслись к таким планам, считая, что санкции достаточно эффективно наказывали крымских владельцев смартфонов и гаджетов.