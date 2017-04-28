СБУ не принимала решения о запрете на въезд в Украину для Аллегровой

Служба безопасности Украины не принимала решения о запрете на въезд в Украину российской певице Ирине Аллегровой. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос «Апострофа».

«Компетентными подразделениями на ваш запрос от 24 апреля сообщаем: органами СБУ решение о запрете въезда в Украину указанной вами личности не принималось», – говорится в сообщении.

Сообщалось, что народная артистка России Ирина Аллегрова посетит Симферополь (22 апреля, Музыкальный театр) и Севастополь (23 апреля, концертный зал Granat Palace) в рамках юбилейного тура «Моно...».

В последний раз в Украине Аллегрова должна была дать концерт весной 2014 года. Но она отказалась посещать страну до тех пор, «пока не развеются тучи и немножко не утихнут страсти».

Украинские пограничники все чаще не пропускают в страну российских деятелей искусства, которые посещали аннексированный Крым.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году.

17 мая в Симферополе анонсируют выступление грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили. В открытых источниках нет комментариев певца о его намерении посетить Крым.

Перед этим российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в Крыму.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.