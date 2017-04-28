В Симферополе уволили начальника управления транспорта

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев уволил начальника управления транспорта Андрея Шабалина. Об этом 28 апреля сообщает крымский провлстный ресурс «Крыминформ».

«Шабалин уволен. Причина – комплексная. Последней каплей стал срыв конкурса на определение перевозчиков по маршрутам», – заявил Бахарев.

По его словам, на вакантную должность будет назначена крымская чиновница Анастасия Лавринова.

«Анастасия Александровна возглавит управление транспорта. Она – опытный специалист, ранее работала в одном из муниципальных предприятий», – добавил Бахарев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».