«Ощадбанк» начал выполнение решения о конфискации денег команды Януковича – Луценко

Государственный банк Украины «Ощадбанк» начал процедуру спецконфискации денег на сумму 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению. Эти действия происходят в соответствии с решением суда, сообщили на совместном брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Сегодня вступило в силу решение суда последней инстанции о конфискации арестованных средств Януковича и его окружения», – сообщил Луценко.

Средства от специальной конфискации активов экс-президента Украины Виктора Януковича и представителей его правительства в размере 12 миллиардов гривен могут поступить в государственный бюджет страны в первом полугодии этого года, заявил 31 марта в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Вопрос о возвращении конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. Всего, по данным властей Украины, собираются вернуть около 1,5 миллиарда долларов, незаконно присвоенных бывшими чиновниками.

Антикоррупционные активисты ранее заявили, что за 2015-2016 годы в государственный бюджет удалось вернуть 1% от запланированной суммы активов, присвоенных коррупционными методами.