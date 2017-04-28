В Керчи выбрали нового главу администрации

Подконтрольный Кремлю городской совет Керчи выбрал нового главу города, им стал нынешный заместитель мэра Керчи Сергей Бороздин. Об этом 28 апреля сообщают крымские СМИ.

По информации издания «Аргументы недели Крым», российский глава конкурсной комиссии Игорь Михайличенко представил двух кандидатов. На пост главы города также претенжовал еще один заместитель главы Керчи Николай Зотов, но он взяв слово, сам предложил депутатам выбрать Бороздина, объяснив это тем, что последний детальнее знает о проблемах города.

«Спасибо большое за доверие, но вчера вечером я все обдумал, и ввиду того, что Сергей Валерьевич более детально знает проблемы города, прошу депутатов поддержать Бороздина», – сказал Золотов.

В результате большинством голосов российских депутатов на должность подконтрольного Кремлю главы администрации Керчи был выбран Сергей Бороздин.

«Надеюсь, что уверенная команда и слаженная работа на благо Керчи и ее жителей непременно принесут свои плоды. Особое значение возлагаю на дальнейшее взаимодействие и поддержку депутатского корпуса и каждого депутата в отдельности», – написал Бороздин на своей странице в Фейсбуке.

В Керчи, 27 апреля, состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению должности главы подконтрольной Кремлю администрации города. На вакантную должность претендовали трое нынешних заместителей: Сергей Бороздин, Вадим Стригунов, Николай Зотов.

5 апреля, на внеочередной сессии подконтрольного Кремлю городского совета, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Владимира Подлипенцева.