Пятнадцатилетняя писательница из ЮАР посетила парк львов «Тайган»

Вечером 26 апреля в рамках издательского турне с группой Европейской творческой гильдии, 15-летняя писательница из ЮАР Меган Вернер посетила пакр львов «Тайган». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Меган подарила Олегу Зубкову (владельцу парка львов «Тайган» –КР) свою книгу, а взамен увезла в ЮАР три книги создателя парка львов «Тайган». Она учит русский язык. Олег Зубков пообещал, что в честь приезда Меган, он назовет первого львенка, который следующим родится в «Тайгане» именем этой девушки из ЮАР», – заявила руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина.

Отмечается, что в рамках визита девушка посетила ночное сафари со львами.

В рамках своего визита в Крым группа Европейской творческой гильдии также посетила Симферополь, Ялту, Евпаторию, Коктебель, где Меган Вернер проводила встречи с молодежью.

Меган Вернер написала книгу «Это зависит от меня» в 13 лет. Как отмечает автор, ей захотелось поделиться своими взглядами с другими людьми – о том, что жизнь удивительна, поэтому каждый может воплотить все свои мечты. Идею выпуска книги поддержали родители девушки.

«Меня вдохновили мои мама и папа. Они сами претворили в реальность свои интересные мысли и издали книгу о чувстве уверенности в современном мире. О том, как найти себя. Она помогла многим людям. Благодаря им я решилась и написала книгу для подростков. Все ради того, чтобы изменить мир к лучшему», – рассказала писательница.

Комментариев МИД Украины по поводу визита Европейской творческой гильдии в Крым пока нет.

Украинские пограничники все чаще не пропускают в страну иностранных деятелей искусства, которые посещали аннексированный Крым. Раньше МИД Украины опубликовал обращение, в котором министерство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.