Украина должна объединиться в борьбе за возвращение имущества «Черноморнефтегаза» – эксперт

Все украинские государственные органы должны объединиться и сосредоточиться на возвращении имущества крымского предприятия «Черноморнефтегаз», которое было захвачено во время аннексии Крыма.Такое мнение 28 апреля в утреннем эфире Радио Крым Реалии высказал экс-министр топлива и энергетики Украины, председатель «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Иван Плачков.

«Это должна быть отдельная государственная политика вместе с «Черноморнефтегазом» (воссозданным на материковой части Украины – КР) для того, чтобы мы отстояли свои месторождения. Для того, чтобы мы вернули ту собственность, которая сегодня на балансе «Черноморнефтегаза», и которая сегодня незаконно используется (подконтрольными Кремлю властями Крыма – КР). Для того, чтобы мы возобновили добычу газа на месторождениях «Черноморнефтегаза». К сожалению, мы сдали очень много позиций и продолжаем сдавать», – заявил Плачков.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F319857793&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже предприятие было юридически воссоздано на материковой части Украины.

17 октября НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России и требуют возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. «Нафтогаз» инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Подконтрольный Кремлю председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал необоснованными претензии компании «Нафтогаз Украины» к России с требованием компенсировать 2,6 миллиарда долларов за оставшиеся на полуострове активы. Об этом он заявил журналистам в Крыму.