Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы 28 апреля выразило недоверие председателю ПАСЕ Педро Аграмунту. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.

«Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Бюро Ассамблеи только абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название», – написал Арьев.

Он добавил, что полное заявление по этому поводу будет вскоре на сайте ПАСЕ. Пока никаких сообщений по этому поводу на сайте ПАСЕ нет.

Арьев напомнил, что ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента от должности вообще. «За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру», – добавил он.

Ранее представители делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о требовании запуска процедуры импичмента президента ПАСЕ Педро Аграмунта, учитывая его визит в Сирию вместе с российскими депутатами.

Как сообщила 25 апреля представитель украинской делегации Ирина Геращенко, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт фактически пообещал подать в отставку 28 апреля. По ее словам, 24 апреля Аграмунт был вынужден отказаться от ведения заседания ПАСЕ из-за протестов членов ассамблеи.

В Сирию 20 марта прибыла делегация депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Госдумы России во главе с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом, сообщал тот же день российский «Первый канал». В сюжете телеканала говорилось, что вместе с Аграмунтом в Сирию прибыли депутаты из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии. Организовали этот визит депутаты Государственной Думы, хотя Россия уже почти три года, с апреля 2014 года, лишена в ПАСЕ права голоса.

В январе 2017 года сессия ПАСЕ на второй срок переизбрала действующего президента, политика от Испании Педро Аграмунта. Представители Украины критиковали Аграмунта, заявляя, что он стоит на пророссийских позициях.

Как заявляла в октябре прошлого года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко, Аграмунт делал публичные заявления, которые полностью соответствуют российской позиции, в том числе – инициировал снятие с России политических санкций, наложенных ассамблеей.