Аксенов попросил крымчан сообщать ему о нарушениях строительства на полуострове

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан писать ему личные сообщение при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного российского законодательств при возведении капитальных объектов. Об этом говорится на странице Аксенова в Фейсбуке.

«Прошу размещать свои публикации в социальной сети Facebook с хэштегом #СтопСамострой для более удобного поиска и обмена всей полезной информацией и присылать свои обращения мне в личные сообщения», – написал он.

Накануне подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова.

Российские власти аннексированного Крыма запретили возведение любой новой недвижимости, а также реконструкцию существующих зданий (кроме тех, которые строятся за бюджетные средства) до января 2018 года.