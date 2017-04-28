Правительство России одобрило законопроект о курортном сборе в аннексированном Крыму

Правительство России одобрило проект закона о курортном сборе в аннексированном Крыму начиная с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства по делам Северного Кавказа.

В ведомстве пояснили, что курортный сбор предполагается начать взимать с туристов, прибывающих на курорты оккупированного Крыма, а также в соседней России, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в 2018-2022 годах.

«Если для нашей страны(для соседней России и аннексированного Крыма – КР) «курортный сбор» – это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение», – считает министр по делам Северного Кавказа России Лев Кузнецов.

По словам Кузнецова, максимальный возможный размер сбора «находится на минимальных среднемировых значениях» и будет составлять 100 рублей (около 46 гривен – КР) с одного человека в день.



В пресс-службе добавили, что собранные средства, согласно законопроекту соседней России, будут иметь целевое назначение.

«Предусмотрено создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на первоочередные мероприятия по благоустройству курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах», – говорится в сообщении.

Раньше российские СМИ сообщали, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало Министерство по делам Северного Кавказа России.

Если этот законопроект будет принят, курортный сбор будут взимать не только с туристов, но и со всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных, отмечают российские СМИ. Взимать сборы предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах).

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раньше поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении курортного сбора, и высказал предположение, что сумма не будет превышать 50 рублей.