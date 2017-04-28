В Крыму опубликовали список объектов со строительными нарушениями

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма опубликовало список из 473 объектов капитального строительства, где российские власти на полуострове зафиксировали нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательств.

В документе также приставлен список особо охраняемых природных территорий регионального значения, где ведутся строительные работы: природные заказники «Аю-Даг», «Новый Свет», природные парки «Караларский», «Тарханкутский», ландшафтно-рекреационный парк «Атлеш», памятник природы «Урочище Карасу-Баши», парки-памятники садово-паркового искусства «Мисхорский» и «Массандровский», а также Ялтинский горно-лесной природный заповедник.

28 апреля назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан писать ему личные сообщение при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного российского законодательств при возведении капитальных объектов.

Российские власти аннексированного Крыма запретили возведение любой новой недвижимости, а также реконструкцию существующих зданий (кроме тех, которые строятся за бюджетные средства) до января 2018 года.