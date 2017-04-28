ФСБ России засекретила ответ на запрос о недвижимости Медведева – депутат

Федеральная служба безопасности России засекретила ответ на запрос депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина об имуществе главы российского правительства Дмитрия Медведева. Об этом 28 апреля сообщает Радіо Свобода.

По словам Рашкина, ФСБ обозначила ответ грифом «для служебного пользования», который запрещает публиковать документ. Депутат отметил, что информации о недвижимости Медведева в ответе «немного меньше, чем ноль».

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» об элитной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем.

В связи с этим Рашкин направил запросы в ФСБ, Следственному комитету и Генеральной прокуратуре России с требованием проверить недвижимость Медведева. Следственный комитет отказал в проведении проверки.

Сам Медведев назвал расследование ФСК «чушью» и «бумажками».