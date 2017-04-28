Путин встретится с Меркель и Эрдоганом на следующей неделе в России

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным 2 мая на переговорах по военным конфликтам в Украине и Сирии, а также по другим вопросам.

Визит Меркель в Сочи будет ее первым визитом в Россию за два года.

Встреча будет проходить на фоне продолжающегося напряжения в отношениях Москвы и Запада.

Меркель встречалась с Путиным на международных событиях, но в Россию последний раз ездила в мае 2015 года.

Отношения между Германией и Россией ухудшились в 2014 году, когда Москва незаконно аннексировала украинский Крым и начала поддерживать боевиков на востоке Украины.

3 мая, по данным Кремля, Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению, среди вопросов, которые будут обсуждаться – борьба с терроризмом.