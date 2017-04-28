Радио Крым.Реалии. Россия разжигает Балканы?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают эскалацию политической ситуации в Македонии. Что спровоцировало штурм македонского парламента? Как Россия может использовать дестабилизацию обстановки на Балканах? Может ли Россия реализовать украинский сценарий в Македонии?

Гость эфира – главный редактор македонского издания МКД Александр Дамовский. Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.