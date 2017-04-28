В Симферополе сообщают о новых троллейбусных маршрутах

В Симферополе предприятие «Крымтроллейбус» запускает новые маршруты. Об этом сообщается 28 апреля на сайте подконтрольного Кремлю Министерства транспорта Крыма.

«Предприятие ГУП РК «Крымтроллейбус» с 28 апреля вводит в эксплуатацию новый маршрут №16 «Марьино – Агроуниверситет», а с 03 мая – маршрут №17 «Аэропорт – Хошкельды», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по просьбам жителей Долины Салгир, возобновлены рейсы от села Перевальное до Луговской больницы.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2017 года проезд в севастопольских троллейбусах подорожает с 10 до 15 рублей.

Перед этим появилась информация, что в Симферополе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф, однако пока стоимость проезда остается неизменной. В этом заверяют в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации города.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».