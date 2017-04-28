Посол: вопрос Крыма – принципиальный для Украины в Чехии

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявляет, что уделяет большое внимание Крыму с начала своей работы на этом посту.

«Вопрос Крыма и оккупации, попытки незаконной аннексии Россией Крыма – это очень принципиальный вопрос для всей дипломатической службы и мы очень внимательно следим за тем, чтобы Крым не обозначался на картах как территория Российской Федерации, чтобы иностранные политики не ездили в Крым с нарушением законодательства Украины», – заявил Перебийнис в интервью Радіо Свобода.

Украинский поcол утверждает, что уже дважды реагировал на случаи, когда Крым в Чехии обозначали как российскую территорию.

«Первый раз в одной из центральных чешских газет был опубликован небольшой рисунок Украины, где не было Крыма. И второй – карта была такая же опубликована в одной из книг, атласов для детей. В обоих случаях мы реагировали официальным письмом и мы получали ответы с извинениями и обязательствами больше такого не делать», – рассказал посол.

По его словам, посольство также внимательно отслеживает и реагирует на посещение Крыма иностранными политиками.

«Буквально недавно один из депутатов чешского парламента (Ярослав Голик – КР) – ему был запрещен въезд в Украину именно потому, что он посетил Крым с нарушением украинского законодательства. Поэтому вопрос незаконной оккупации Крыма и его аннексии есть и всегда будет одним из основных вопросов украинской дипломатии. Мир должен знать, что Крым – это Украина», – сказал посол.

Евгений Перебийнис приступил к работе в качестве посла Украины в Чехии 15 марта 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».