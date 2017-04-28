В Москве активистку «Яблока» облили химическим раствором

В Москве 28 апреля напали на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову.

Лидер московского отделения партии Сергей Митрохин сообщил Радио Свобода, что нападение произошло, когда Федорова выходила из дома. В этот момент неизвестный плеснул ей в лицо химическим раствором и исчез.

Сейчас Наталья Федорова находится в больнице с ожогами лица и глаз.

В партии «Яблоко» связывают нападение с общественной деятельностью Федоровой. Она протестовала против строительства православного храма в московском парке «Торфянка». Федорова также выступила против сноса пятиэтажек – на встрече с главой местной администрации Черемушек.

Накануне в Москве неизвестный облил зеленкой российского оппозиционера Алексея Навального. Его забрали в больницу и диагностировали химический ожог правого глаза. Полиция приняла заявление, но не изъяла записи с камеры видеонаблюдения. Алексей Навальный пообещал добиваться расследования и возбуждения уголовного дела.