Запад осуждает штурм парламента в Македонии

ЕС, США, НАТО и несколько балканских стран осудили штурм демонстрантов парламента в Македонии, которые избили нескольких депутатов.

Зоран Заев, председатель большинства македонских законодателей, который покинул парламент в разгар штурма 27 апреля с окровавленным лицом, отказался в пятницу встречаться с президентом Македонии Джорге Ивановым, который призвал к неотложным переговорам в любое время эскалации политического кризиса, что длится в этой стране два года.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала последнее насилие «чрезвычайно волнующим и очень печальным».

«Мы всегда считаем насилие неприемлемым, особенно когда оно происходит во времена демократии, в парламенте», – сказала Могерини журналистам на Мальте перед неформальным саммитом ЕС.

Демонстранты, некоторые из которых были в масках, ворвались в парламент после того, как альянс социал-демократов и этнически албанских партий избрали спикером Талата Джафери, который является этническим албанцем.

Трое депутатов от этнически албанских партий также получили травмы, среди них и Зиадин Села, лидер «Албанского альянса», которого доставили в отделение интенсивной терапии клиники в Скопье.

По сообщению МВД Македонии, в общем ранения получили 83 человека, среди которых 25 полицейских, во время столкновений у здания парламента и на улицах.

Посольство США в Скопье также осудило насилие, отметив, что это противоречит демократии и является неприемлемым.

В МИД России взамен отметили, что главной причиной политического кризиса в Македонии является «откровенное вмешательство» во внутренние дела этой страны, но не предоставили конкретных свидетельств в поддержку этого заявления.

Протесты в Македонии продолжаются в течение двух последних месяцев. Правящая партия «ВМРО-ДПМНЕ» на протяжении нескольких недель успешно препятствовала большинству в формировании нового правительства и избрании спикера парламента.

Протестующие называли героем президента Джорге Иванова за то, что он отказывался дать коалиции мандат на формирование нового правительства, хотя она и имеет большинство в парламенте.

Талат Джафери является первым этническим албанцем, избранным спикером македонского парламента.

Около четверти жителей Македонии, где проживает 2,1 миллиона, являются этническими албанцами.

Македония едва избежала гражданской войны в 2001 году после бунтов вооруженных албанцев, которые требовали больших прав.