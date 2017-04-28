Телепроект «Крым.Реалии»: Закопать деньги в Крыму. В поисках иностранных миллиардеров

Три дня в апреле в Ялте с невиданным размахом говорили о громадном количестве иностранцев, которые мечтают вложить свои деньги в аннексированный Крым. Уже третий раз подконтрольное Кремлю правительство полуострова провело Ялтинский международный экономический форум. Чиновники довольны результатами – вроде бы приехало аж 220 иностранных участников из 46 стран мира. И отчитались о заключении инвестиционных соглашений на 100 миллиардов рублей. Но насколько реальны эти «иностранные инвесторы» и в самом деле они хотят вкладывать деньги в экономику оккупированного полуострова? И что стало с проектами, про которые в Крыму много говорили в 2015 и 2016 годах?

О мифических иностранных инвесторах в экономику аннексированного полуострова – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.