Ивано-Франковск присоединился к акции Stop Putin

В Ивано-Франковске на Вечевой площади 28 апреля состоялась акция Stop Putin's War in Ukraine.

Активисты держали плакаты с надписями «Стоп войне Путина в Украину», «Больше санкций для России», «#OSCE 24/24», а также призвали мировое сообщество усилить давление на Россию, «противодействовать российской агрессии и оккупации украинских земель».

Среди озвученных во время акции требований – вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины, освобождение всех заложников и пленных, незаконно содержащихся на неподконтрольных территориях Донбасса, освобождение оккупированного Крыма.

Эти требования активисты планируют направить в дипломатические учреждения мира.

По словам организатора флешмоба в Ивано-Франковске Василия Абрамива, это уже четвертая всемирная акция протеста, которая проходит в пятидесяти странах.

«Основной месседж – противодействие российской агрессии, привлечение внимания мирового сообщества к событиям, которые происходят в Украине, и в то же время для украинцев это консолидирующая акция», – отметил Абрамив.

Подобные акции проходили в других городах Украины и за рубежом.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек. В Минобороны сообщали, что по состоянию на март с начала конфликта на востоке Украины погибли 2629 украинских военных, ранены – более 9,4 тысячи.