Дебаты кандидатов в президенты Ирана прошли «на повышенных тонах»

Мэр Тегерана Мухаммад Бакер Калибаф раскритиковал президента Ирана Хассана Роугани во время дебатов кандидатов в президенты, которые происходили в прямом телеэфире.

Калибаф, один из шести кандидатов на пост президента, обвинил Роугани во время дебатов 28 апреля в плохом управлении, нечестности и поддержке богатых слоев населения.

Роугани, который баллотируется на второй президентский срок, в ответ обвинил Калибафа в распространении лжи в адрес правительства.

Вице-президент Ирана Ешак Джахангир, который также участвует в выборах, выдвинул в адрес Калибафа такие же обвинения.

При этом Джахангир обвинил Калибафа и его союзников-консерваторов в попытках маргинализировать иранских реформистов.

Мухаммад Бакер Калибаф, бывший руководитель полиции и Корпуса стражей Исламской революции, в третий раз баллотируется на пост президента – после проигрыша в 2005 и 2013 годах.

Выборы президента Ирана запланированы на 19 мая.