Парламент Албании избрал президентом Илира Мету

Парламент Албании выбрал своего спикера-социалиста Илира Мету президентом страны после того, как попытки достичь консенсуса по право-центристской оппозиции провалились.

28 апреля парламент Албании, который состоит из 140 депутатов, 87 голосами проголосовал за кандидатуру Меты. Оппозиция продолжала бойкотировать заседания парламента и не участвовала в голосованиях.

48-летний экономист Илир Мета является лидером молодежной партии «Социалистическое движение за интеграцию». Его кандидатуру поддержала Социалистическая партия премьера Эдди Рамы.

В 30 лет Мета был премьер-министром, также работал министром иностранных дел.

Его кандидатуру выбрали после трех раундов, во время которых правительственная коалиция не могла выдвинуть кандидата, заявляя, что хочет в этом достичь консенсуса по право-центристской оппозиции.

Оппозиция блокирует заседания парламента с февраля, требуя отставки Эдди Рамы перед запланированными на 18 июня парламентскими выборами. Оппозиция заявляет, что только таким образом можно будет обеспечить прозрачное голосование, и отказывается участвовать в выборах до отставки Рамы.

Европейские парламентарии безуспешно пытались давить на оппозицию, чтобы она изменила мнение.

Илир Мета сменит на посту президента Буяра Нишани 24 июля.