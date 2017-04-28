После выступления в Крыму российский артист Найк Борзов намерен ехать в Киев

Менеджер российского артиста Найка Борзова Елена Савельева выразила надежду, что артист сможет провести выступление в Киеве в июле 2017 года, и недавнее выступление в Крыму не будет тому препятствием. Об этом она сказала в комментарии Крым.Реалии.

«Я не думаю, что СБУ думает, что Найк Борзов шпион. Найк занимается музыкой, он аполитичен, как на мой взгляд, как человек, и, думаю, что это не имеет для него решающего вопроса. Ну не пустят в Украину – очень жаль, но что же мы можем сделать? Понимаю, когда это принимает политический окрас, как с певцом «Евровидения»... мне кажется, лучше их допрашивать, а мы то что – бедные рок-н-рольщики. Найк Борзов, это ж не Филипп Киркоров, это же другое отношение и другая публика и я искренне верю, что когда мы поедем в июле на фестиваль, всех пустят, мы порадуемся, в Украине не были давно», – сказала менеджер.

Савельева не смогла уточнить, через какую территорию группа въехала в аннексированный Россией Крым, но заверила, что правил артисты не нарушали.

«Мы никаких правил не нарушали, мы приехали в бар, сыграли 45-минутный концерт. О чем мы говорим, это что выступление на стадионе, где 50 тысяч человек, мне смешно. Но если его не пустит СБУ – такова жизнь. Существуют политические мероприятия, существуют концертные мероприятия, куда приходит небольшое количество человек, наслаждаются музыкой, общаются. Почему мы должны прекратить выступать в Крыму, на Украине, где еще мы должны прекратить выступать? Мы не выступаем на Красной площади, не выступаем на митингах, не про это Найк Борзов... Есть достаточно примеров, когда люди выступают в Крыму, и это не мешает», – добавила менеджер артиста.

На официальном сайте артиста пока о гастролях в Киеве информации нет.

Ранее сообщалось, что российской певице Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Украина принимала меры и к другим российским артистам, выступавшим в Крыму.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».