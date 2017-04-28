Крымфиннадзор и «Крымский федеральный университет» подписали договор о сотрудничестве

Подконтрольная Кремлю служба финансового надзора Крыма и «Крымский федеральный университет» подписали договор о сотрудничестве, который подразумевает прохождение студентами практики в ведомстве и проведение курсов повышения квалификации для работников Крымфиннадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью формирования у молодых специалистов Республики Крым заинтересованности в дальнейшем трудоустройстве в органах исполнительной государственной власти, повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими, между Службой финансового надзора Республики Крым и Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского заключено соглашение о сотрудничестве в вопросах согласования рынка труда и образования, совместной организации и проведения мероприятий по вопросам профориентации, трудоустройства, дополнительного образования и иным направлениям деятельности», – говорится в сообщении.

Кроме практики, студентам «КФУ» также обещают дальнейшее трудоустройство в финансовом ведомстве.

Перед этим назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что ректор «Крымского федерального университета» Сергей Донич уйдет в отставку в мае.

По словам Аксенова, «ничего, кроме дезорганизации работы, разрушения учебного процесса, невыполнения федеральных целевых программ, игнорирования предложений ректората», в работе Донича он не наблюдает.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности. Ректор КФУ Сергей Донич в ответ заявил, что назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» (КФУ) находится в ведении правительства России, а не властей аннексированного Крыма.

Донич возглавляет КФУ с 2014 года. В 2016 в нецелевом использовании средств его обвинял экс-президент Крыма Юрий Мешков. Примечательно, что в 2014 Донич был первым вице-спикером Крыма, активно поддержал аннексию и был ближайшим соратником Аксенова. От комментариев для Крым.Реалии Сергей Донич отказался. При этом на пресс-конференции 24 апреля в Симферополе ректор КФУ заявил, что фактические власти Крыма не могут назначить или уволить его – последнее слово за Минобразования России.